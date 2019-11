É uma guerra suja, hipócrita, sem sentido e nojenta – perdoem-me a linguagem- aquela que o Governo Regional declarou às Câmaras municipais que não são da sua cor política Em tudo procuram obstaculizar a ação das Câmaras com o único objetivo de ganhar as próximas eleições autárquicas de 2021. Com estes sistemáticos boicotes, não só a afetam as Câmaras como todos aqueles que anseiam viver em paz e progresso na nossa cidade. Expliquem à população que a Placa Central da Av. Arriaga é um espaço municipal e não regional, logo, é à Câmara que compete decidir sobre o mesmo. Na verdade, eles estão a marimbar-se para o “mercadinho” e para o povo, o que lhes interessa é passar uma má imagem da Câmara para, nas autárquicas de 2021 ganhar a Câmara e voltarem a ter o poder absoluto sobre a Madeira. Eles não esquecem que o município do Funchal tem quase metade da população da região e isso é uma espinha atravessada na garganta de M. Albuquerque. O povo madeirense tem que saber destas coisas para compreender que o Governo não se importa com os interesses da população e da região desde que ganhe eleições. O povo tem que saber que a grande meta do psd-m é reconquistar a CMF que perdeu em 2013 porque a Albuquerque e Calado só lhes interessa voltar a fazer da Madeira a sua quinta, tal como no passado acontecia com o dr. Jardim. O povo tem que saber que estes boicotes não são apenas com o “mercadinho de natal”, acontece também com a Assembleia Municipal do Funchal onde psd e cds estão sistematicamente a boicotar todo o desenvolvimento que a Câmara quer levar avante. Boicotaram um dos maiores orçamentos (107,7 milhões de euros) que permitiriam obras de elevado valor, tais como o antigo matadouro do Funchal que seria transformado num polo cultural ou o melhoramentos na rede de água potável, entre outros. Boicotaram ainda uma proposta para aplicar a taxa da Derrama sobre as grandes empresas com um lucro tributável superior a 150.000€/ano o que equivale a dizer que se uma pequena empresa não obtivesse lucros de tal ordem de valor não seria tributada. Muito mais haveria a dizer sobre esta “guerra” estúpida numa pequena ilha com 255 mil habitantes. Mas tantos atropelos à democracia não caberiam em todas as folhas deste Diário. É imperioso que todos os madeirenses, e em particular os funchalense, saibam disto, uma vez que está a ser enganados por este ignóbil Governo Regional que deveria ser escorraçado, já que não é digno de viver em democracia.