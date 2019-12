Guerra e discórdia no mês do Natal

O PSD está preocupado com a inércia da CMF. Em foco, está o prédio da Confeitaria Felisberta, danificado pelo incêndio de 2016. É verdade que a CMF, na altura liderada por Paulo Cafôfo, assumiu que este prédio seria adquirido e reabilitado. Também já veio a público que a CMF já adquiriu esse prédio, o que não foi fácil, uma vez que os então proprietários viviam em países diferentes, mas, mesmo assim, foi possível fazer a escritura do referido prédio.

Porém, muito próximo deste, na Rua de São Pedro, está um prédio sem tecto e sem janelas, que nessa noite de incêndio, teria recebido bocados de lume e, por essa razão ou por outra, o fogo foi se espalhando e, não fora a prontidão dos bombeiros, teria incendiado a Igreja de São Pedro, o Palácio de São Pedro e muitas outras infraestruturas edificadas, umas recentes e outras mais antigas.

Se o fogo passasse para a Rua das Mercês e Rua dos Ferreiros, cujos prédios antigos estão recheados de madeiras no interior, seria uma grande tragédia dentro do Funchal.

Ora, segundo foi dito nessa altura, esse prédio que ainda lá está a receber sol e chuva de noite e de dia, teria sido comprado pelo Governo Regional anteriormente ao incêndio, para ser reabilitado e posto ao serviço da governação. Por qual razão o PSD se preocupa tanto com a Confeitaria Felisberta e não deita o olhar para a Rua de São Pedro, para o tal prédio que, presumo, ainda pertence ao Governo Regional?

A razão é simples: abater a equipa que dirige a CMF. O PSD ainda tem um nó na garganta por ver sair das suas mãos a maior Câmara da Madeira, que em 2013 vivia afogada em dívidas e por isso estava no PAEL. Foi a equipa liderada por Paulo Cafôfo, eleita com o apoio de uma coligação, que libertou a CMF do PSD e tem vindo a reabilitá-la e a melhorar as suas finanças e a vida da população funchalense.

E chegámos a 2019, o PSD, aliado ao CDS e com o apoio do PC, PTP, JPP e deputado independente chumbaram o orçamento da CMF. Que o PSD se aliasse ao CDS não é de estranhar, porque sempre se afirmaram da direita e são contra o bem do povo. Contudo, ver o PC, o JPP e o PTP aliados à direita não lembrava ao diabo que uma coisa destas viesse a acontecer. Partidos que se afirmam fazer política para o bem do povo quererem entregar a CMF ao PSD e ao CDS não tem justificação nenhuma. Isto é política do “deita abaixo”, por vingança ou outra razão qualquer, sem pensar nas consequências. E ainda aqui vamos. O GR acabou de sentar-se no poder e lá andam às voltas com nomeações e assentos por todo o lado. A messe não é grande e tem de chegar para os amigos mais próximos. Para o Zé Povinho fica o voluntariado, em vez de postos de trabalho remunerados.

Vem aí o Natal, mas o sonho de Paz e Fraternidade não entra na Quinta Vigia. Guerra é guerra e vá de tomar conta da Placa Central, que é espaço do Município, mas o PSD usurpou para satisfazer os apetites do Secretário do Turismo e seus apaniguados, que vão vender poncha e aumentar o alcoolismo e o número de acidentes nas estradas.

Pois bem, como o Menino Jesus nasceu pobrezinho, também nós, madeirenses, devemos continuar pobres e humildes, para que os senhores do poder e os seus amigos continuem a passear triunfantes nas ruas do Funchal.

Conceição Pereira