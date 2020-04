Sou vigilante numa empresa multinacional o meu serviço é de rondas, gostaria de acrescentar a noticia do dia 30 de marco que vem a falar dos Guardas nocturnos ,estes homens fazem um trabalho em prol da segurança publica que ninguém reconhece ate mesmo a propia PSP que trabalha com eles ,eu durante a noite vejo os carros dos Guardas nocturnos e não vejo carros da PSP muitas fezes peço ajuda aos guardas porque eles estão sempre presentes no terreno e quando ligo para o 112 demora mais de 30 min a chegar e quando chegam estão com a cara de quem acabou de acordar e muitas das vezes não querem fazer o serviço porque não querem ir para o tribunal no outro dia e ainda são mal educados .

O comandante devia era de vir para a rua durante a noite na calada e iria ver quantos carros de patrulha iria encontrar a circular!!!

Mas iria ver os carros dos Guardas nocturnos sempre a circular a garantir a segurança de toda a gente ate da minha e dos meus colegas.

Estes homens fazem um trabalho de louvar de muita coragem andam sozinhos nos becos onde a policia não sai do carro para nada e são dois dentro de uma viatura que bem podiam sair .

devia de existir mais Guardas Nocturnos pois o Funchal iria ficar mais seguro um forte abraço para todos os Guardas da Ilha e de Portugal continental.

Assino todo o que disse

T.A.