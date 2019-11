O ultra reaccionário e direitista, João Miguel Tavares dedicou uma página do Público a atacar a gaguez da deputada, Joacine Katar Moreira, do Livre. Aquele lembra o roto que diz ao nu porque não te vestes tu!, já que pronuncia, assim, o seu nome, com dificuldade de expressão: ‘Guão Miguegue Tavagues’.

Ao invés, de a combater no terreiro da política, discrimina-a sem um pingo de decência! Da direita espera-se o pior!