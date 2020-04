Grito de alerta de um bombeiro

Acuso para denunciar o estado de medo e terror que se vive nos Bombeiros Voluntários de Camara de Lobos, hoje, sábado, dia 19 de Abril, por falta de sentido de missão, dever social e inoperância ou por falta de competência do comando e direcção deste corpo de bombeiros.

Já há algum tempo temos revindicado e demostrado a nossa preocupação por algumas falhas que diariamente vamos sentindo no desempenho da nossa missão, falhas que põem em risco a segurança de todo o pessoal e a própria missão. Este sentimento de medo e falta de confiança agravar-se com a chegada deste vírus. Agora, com estes casos recentes em Câmara de Lobos aumenta o receio e do comando nem uma palavra pelo que aumenta a insegurança e a revolta.

Já por diversas vezes abordamos o comando e direcção para a falta de EPI de fogos urbanos, equipamentos estes que deveriam ser de uso individual, temos de partilhar com todos os colegas, com todo o risco que isto representa. Foi proposto a redução de pessoal nos turnos, neste período complicado, não foi tomado em conta esta nossa pretensão, com agravante de permitir que haja elementos que transitam pelos vários turnos aumentando o perigo de contágio, contrariando todas as recomendações do Governo, e da Direcção Regional de Saúde.

A resposta a estas faltas de material e inercia em tomar iniciativas para que se previna o risco de contagio por parte do comando e direcção é a falta de verbas e ainda não é viável a tomada de tais medidas, (o comandante disse que quando acontecesse uma situação de contagio logo via o que fazer), e evidente por tal afirmações a confiança no comando ficou muito reduzida se não nenhuma.

Mas o que se vê diariamente é gastos com coisas supérfluas e desnecessárias, como a pintura de um bombeiro na casa escola, embora bonita, é uma questão de prioridade, digo eu... o que leva a pensar que a direcção esta mais preocupada com a imagem que passa exterior, do que resolver os verdadeiros problemas!

O seguro, também foi pedido ao comando para esclarecer se estávamos cobertos em caso de (contagio pelo vírus), até a data o silêncio estalou-se, por todos estes problemas e outros a falta de confiança no comando vários colegas pediram dispensa de serviço e outros tantos estão a ponderar, a inercia do comando, está a provocar um descontentamento generalizado.

De salientar que esta minha preocupação não é um capricho meu, é uma realidade, e é uma preocupação geral, nada tem a ver com cores politicas nem partidos, é uma legitima preocupação de um bombeiro que quer desempenhar as suas funções com brio e segurança suas e dos seus colegas que abraçaram esta missão em prol da sua comunidade.