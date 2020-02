Grande distinção

Li neste Diário que o presidente Carlos Pereira tinha sido uma das dezenas de personalidades do ano na Gala da Confederação do Desporto de Portugal. Fiquei contente mas ao mesmo tempo surpreendido porque foi a Federação de Motonáutica a designar. Eu nem sabia que o meu clube tinha motonáutica. Foi então ver ao site e é verdade, está lá, motonáutica. Abro a página vejo que o diretor é o sr. Paulo Rosa Gomes – deve ser seccionista e não diretor, digo eu – e o único atleta é Henrique Rosa Gomes. É capaz de ser uma secção de pai e filho. Também é verdade que o presidente aparece lá numa das duas notícias da secção. A 1 de setembro foi escrito que ‘o presidente Carlos Pereira passeou na tarde de domingo de jetski na baía do Funchal’, com o presidente da Federação a ver. Não está nada mau: um atleta e um passeio deram direito a uma distinção. Parabéns presidente.