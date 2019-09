Governar para o Partido ou para a Madeira?

A afirmação de Paulo Cafôfo de que “O meu Governo não vai governar para o PS”, envolve um conjunto de leituras que decorrem das circunstâncias políticas concretas e fazem um apelo à memória de factos políticos passados e recentes que tiveram e podem ter consequências decisivas no percurso da nossa Democracia.

Em 1976, nas legislativas nacionais, o PS foi o partido mais votado no Concelho do Funchal. Nesse mesmo ano disputar-se-iam as primeiras eleições autárquicas do poder local democrático. Esperar-se-ia que o PS ganhasse a autarquia funchalense, presidida, então, e desde o pós-25 de Abril, pelo Professor Virgílio Pereira, à frente de uma comissão administrativa, como em todo o País. Bem, a narrativa dos factos que então correu é a de que Alberto João Jardim compreendeu as condições políticas que o então edil achava necessárias para se candidatar a Presidente da Câmara Municipal do Funchal. Esse facto pode hoje parecer inusitado, mesmo a muitos sociais-democratas, mas a conquista da joia da coroa foi decisiva para a hegemonia que, depois, o PSD veio a implantar no poder regional e local até há poucos anos.

A afirmação de Paulo Cafôfo é um compromisso com todos os cidadãos, sejam eles do PS ou não, de que vai governar para todos, seja qual for a sua filiação político-ideológica e tem várias implicações. Significa isto uma atitude populista e antipartidária? Não, antes pelo contrário, previne medos e afasta essa onda populista. Significa perceber o que sentem os eleitores nos tempos que correm, em que as democracias parlamentares enfrentam desafios tremendos com a voragem anti-partidos que as varrem e soltam os demónios populistas. É um aviso de que vai governar para a Madeira e não para o PS. Mas não pode significar nem significa que vai governar contra o PS ou contra os partidos, sejam os que serão envolvidos numa solução de governo, case ganhe sem maioria, ou contra os da nova oposição. Governará com o PS e esses partidos, mas não para eles, em nome do Interesse Regional.

O que levou Paulo Cafôfo a assumir esse compromisso? Bem, estamos numa fase decisiva do processo democrático em que, pela primeira vez, se pode dar o fim da longa permanência de um partido no poder, o que cria atavismos, e as hesitações que um novo poder sempre gera, se não for criado um clima de confiança democrática para que os eleitores possam decidir em segurança. Aliás, essa compreensão do que sentem os cidadãos é o que levou a António Costa, que não a desdenha, a explicitar a desconfiança que os portugueses têm da maioria absoluta, que é uma forma de dizer que a compreende, para gerar tranquilidade.

Afinal, Paulo Cafôfo não vem dizer de si para os eleitores nada de novo que não seja regressar ao ponto de partida da relação de confiança que lhe permitiu ascender à Presidência da Câmara Municipal do Funchal, repondo, décadas depois, o encontro entre o PS os eleitores que, já em 1976, estariam dispostos a dar a vitória ao PS. E tudo teria sido diferente.

Miguel Fonseca