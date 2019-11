Golos na abstenção

o debate do programa de governo regional foi um fartote de banalidades.

O PSD baralha e volta a baralhar sem dar nada em troca. Quem pensava em novidades concretas para melhorar a vida dos madeirenses, tire o cavalinho da chuva. Foi mais do mesmo, para agradar aos que têm de facto governado a Madeira ao longo dos anos de governança laranja.

Albuquerque não fez nenhuma mudança, nem o PSD quis mudar. O que mudou foram algumas peças do aparelho... mas a força do motor é a mesma: servir quem mais se tem servido da Madeira, ao invés da esmagadora maioria do povo madeirense que vive com mais dificuldades.

Pelo meio, temos o CDS, que quase desapareceu do mapa político, mas como é o fiel da balança para o PSD governar, está em bicos de pés após as eleições.

Fazem de conta que são umas figuras de Estado, moderadas, que sempre estiveram disponíveis para governar, etc.

A coisa é tão grave que o insuspeito José Manuel Rodrigues já alertou para o cuidado que o CDS deve ter em não se esquecer do que foi e disse quando estava na oposição.

Ora o mal-estar tem as portas escancaradas.

Na discussão do programa do governo, atente-se no papel dos deputados do CDS, todos eles alinhados sem vergonha nas pretensões políticas doPSD...

Onde está a firmeza do deputado Mário Pereira sobre a política do SESARAM? E o silêncio ensurdecedor sobre:

as aldrabices do ferry?

o roubo dos inertes e afins?

É por estas e outras que a abstenção ganha terreno.

Carlos Oliveira