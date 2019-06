Aprendi na escola da vida que nunca se deve responder a quente, e por isso deixei passar alguns dias para manifestar uma opinião legítima sobre o fantástico espetáculo que as Bandas Filarmónicas da RAM ofereceram aos Madeirenses e a todos aqueles que nos visitavam por esses dias.

Este “Gigante”, que teve uma gestação de 12 meses, sim, era um projeto ousado e com muitas incógnitas, só ao alcance de quem acreditava que era possível juntar mais de meio milhar de músicos amadores e profissionais para executar obra musical inédita e titânica em muitos aspetos.

Ensaiar Banda a Banda, depois em grupos de cinco, e finalmente, dois dias antes do evento juntar tudo para ver o resultado. Um trabalho silencioso que superou as espectativas de toda a organização.

Antes de chegar ao estádio do Marítimo, utilizamos o Encontro de Bandas da Ribeira Brava para testar uma banda com cerca de 300 músicos. Momento único na frente mar da vila da Ribeira Brava, registado por telemóveis e algumas câmaras descaracterizadas, para colocar nas redes sociais. Não foi suficientemente relevante para merecer notícia a nível regional, apenas a RTP Internacional lá esteve para fazer um direto.

Depois de uma arrepiante atuação e de momentos únicos vividos num gigante palco, o Diário de Notícias da Madeira do dia 22 de Junho de 2019, publicava um artigo assinado pela jornalista Érica Franco na 40.ª página, e destacava com o título: “Gigante, mas não tanto”, critica menos positiva de quem provavelmente não nasceu com o talento da arte de exprimir sentimentos e emoções por meios de sons. Já não bastava a RTP Madeira se desculpar que não tinha condições para gravar e transmitir para os milhares de conterrâneos que sempre vibram com as boas notícias ou reportagens que conseguem atravessar o oceano através da TV pública. Curioso é que milhares de telemóveis conseguiram filmar e o canal de televisão de Carnaxide mesmo com a suposta escassa luz, fez uma excelente peça para os telejornais do dia seguinte. Obrigado SIC. Foi lindo, belo e único o que se fez!

Obrigado à Direção Regional do Turismo e Cultura, à sua Diretora Engª. Paula Cabaço e à Dr.ª Natércia Xavier, pela confiança que depositaram na Associação de Bandas Filarmónicas da RAM e nas Bandas Filarmónicas onde se inclui os dirigentes associativos.

Muito obrigado aos músicos que disseram “SIIIIIIIIM” sem exigir contrapartidas pelos vossos serviços. Vocês são únicos e conseguiram colocar uma marca de excelência nas comemorações dos 600 anos da descoberta da Madeira.

João Paulo Santos

Presidente da ABFRAM

Nota de Redacção: A notícia em questão, publicada neste jornal, referiu apenas a não cobertura em directo pela RTP-M, suas razões, bem como os reparos oficiais e as críticas feitas à organização por causa da gestão de bilheteira e outras questões logísticas relativas ao espectáculo. Em nenhum momento questionou o desempenho dos 600 músicos. Bem pelo contrário, o trabalho dos mesmos foi enaltecido por espectadores ouvidos pelo DIÁRIO.

Em relação ao evento, importa lembrar que o DIÁRIO, mesmo não sendo ‘media partner’, entrevistou o compositor/maestro Jorge Salgueiro e a autora do libreto Carolina Caldeira. Mais, deu todas as informações necessárias relativas ao ‘Gigante’.