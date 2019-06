Num recente escrito o Vice-Presidente do GR, escreveu esta coisa espantosa que é a Madeira ser um bom exemplo na gestão de dinheiros públicos.

Ficamos a saber que para este senhor os residentes da ilha não passam de uns ignorantes, carneiros e atrasados mentais e que são desprovidos de cérebro.

Escrever que a Madeira é um bom exemplo na gestão das finanças públicas, é gozar com os madeirenses que trabalham e pagam impostos. O facto de estarmos a poucos meses de eleições regionais não significa que tenha de vir para a praça pública manipular e enfiar barretes nos cidadãos.

Uma boa parte da população local sabe que nesta ilha tem sido prática ao longo dos anos a gestão ruinosa, danosa e criminosa de dinheiros públicos por parte dos governos regionais sempre suportados pelo PSD regional.

Temos muitos exemplos que demonstram claramente que a RAM é um exemplo a seguir na gestão dos recursos públicos.

São conhecidas por toda a ilha obras que custaram imenso dinheiro e que hoje estão ao abandono, sendo a Marina do Lugar de Baixo onde foram gastos cerca de 120 milhões de euros, a obra mais emblemática da Madeira. Temos um cais na baía do Funchal que foi construído para acostagem de navios mas que os comandantes dos navios recusam-se a lá atracar, isto depois do parecer de técnicos que diziam não ser viável para o fim pretendido. Outro bom exemplo é as largas centenas de milhões de escudos/euros derretidos com o desporto profissional sem que isso tenha trazido qualquer vantagem na vida dos cidadãos desta terra. Era bom que tivessem a lata de dizer ás pessoas que suportam esta brincadeira, quanto é de facto o valor gasto com o desporto profissional ao longo de décadas. A maioria dos residentes nunca iria acreditar.

Outro fantástico exemplo do que tem sido a desgovernação laranja foi o facto de terem gasto centenas milhões de escudos/euros num pasquim de propaganda laranja e cuja função era a manipulação da opinião pública e a publicação de milhares de fotografias do grande líder.

Mais diz o citado senhor que a ilha está a revelar uma performance económica muito positiva, mas para a maioria dos cidadãos isso não lhes traz prosperidade.

O que é que este senhor tem a dizer sobre o facto dos residentes na outra região autónoma pagarem bem menos IRS do que pagam os madeirenses?

Os laranjas são muito fortes na propaganda mas nem todos enfiam a carapuça.