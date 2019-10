São lamentáveis as condições na unidade de Gastrenterologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Instalações e equipamentos obsoletas/os, sem qualidade. Técnicos Operacionais sem qualidades pessoais (acho que a grande maioria nem o 9.º deverá ter), não sabem dar uma informação, não são esclarecidos. Os enfermeiros também deixam a desejar, o que me leva a pensar que o ordenado auferido é coincidente com a tarefa realizada ou então só se formam, não por gosto, mas apenas e só para garantir colocação na função pública. São desagradáveis e impacientes...sempre com cara de frete. Fazem-me lembrar “tripulantes de cabine”.

É lamentável que assim seja, é verdade que o próprio edifício não tem condições e acredito que quando o pessoal entra para cumprir o seu turno, já entra deprimido...mas descarregar a frustração no paciente é desagradável, até porque são pagos pelos contribuintes que estão lá internados. Pagamento esse realizado por antecipação anualmente/mensalmente, através de uma implacável carga fiscal. O Governo regional sempre descorou a necessidade de um novo hospital, é difícil entender a razão, quando vemos os milhares de milhões de euros empatados em obras que se tornaram verdadeiros buracos negros.

Aos senhores diretores de serviço, uma dica. Abram os olhos, pois sabem tão bem como eu, que estamos condenados à morte física desde o momento em que inspiramos a primeira golfada de ar. Sendo assim é preciso olhar a vida como um dom precioso de valor incalculável. É preciso honrar o juramento feito. Atenção, esta não é uma crítica generalizada, existem serviços e profissionais impagáveis. A esses muito obrigado, aos da unidade de Gastrenterologia, sem mais comentários, já tudo foi escrito anteriormente.

R.N.