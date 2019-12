Gala da ginástica

Em primeiro lugar, MUITOS PARABÉNS a todos os ginastas pelo belíssimo espetáculo proporcionado a todos que estiveram presentes na Gala de Ginástica da AGIM, no Pavilhão Gimnodesportivo do Caniçal, no passado dia 7 de dezembro.

Enquanto mãe atenta e presente não poderia deixar passar em branco o seguinte: a atribuição dos prémios referentes à época anterior levantou uma onda de indignação e dúvidas quanto à clareza dos critérios de avaliação. Para quem acompanha continuamente as galas de ginástica e conhece, relativamente, os meandros das mesmas, só tem uma questão: como motivar atletas quando os mesmos sentem a injustiça na própria pele?

Encarregada de Educação identificada