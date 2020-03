Não sou de me esconder, ao contrário do J.P.V. Freitas, que certamente deve estar a coberto do anonimato. E como gosto de saber com quem dialogo, já tratei de solicitar a sua identificação. Em breve teremos certamente o prazer de nos cumprimentarmos.

Até lá, venho confirmar a acusação que me faz. Não é segredo que tive, enquanto jogador, há 17 anos (???!!!!) uma expulsão num jogo e tentei agredir um árbitro. Como a tentativa é punida, e bem, como agressão, fui castigado com seis meses de suspensão. Pedi publicamente desculpa ao árbitro por esse ato e mais uma vez reafirmo que errei. Quem nunca errou que atire a primeira pedra. Não será certamente o seu caso. Falamos de verdade desportiva e vai recuperar episódios com barbas. Fico lisonjeado por saber tanto sobre mim, podia também ter lembrado outros episódios bem mais felizes... Deve estar a guardar para outra oportunidade, certamente.

Feito esse reparo, até porque a vida é feita de etapas e de crescimento, não quero alimentar comparações. Muitos exemplos do género podiam ser evocados. Alguns que envolvem o seu clube. Mas não o faço. Limito-me a reforçar o que suscitou a sua intervenção: é justo uma equipa apresentar apenas contra o Nacional os jogadores que contratou para jogar nos nacionais? A resposta é óbvia: não. Tem o Canicense mérito por estar a liderar? Tem. Mas nem gostarão os próprios canicenses, porque conheço muitos, de ver o seu mérito beliscado por coisas que não deviam ser permitidas. Tenho a certeza disso. Sabe porquê? Porque quem anda no desporto por amor à modalidade, como é o caso dos atletas, treinadores e árbitros, não suportam ser envolvidos em guerras nada dignificantes como as que sustentam o seu escrito, repleto de clubite aguda.

Tenho amigos no futsal, muitos felizmente, alguns são árbitros, outros são treinadores, tenho atletas que me acompanham, outros que ainda não tive oportunidade de treinar... Nem todos gostam de mim, é verdade. Respeito isso. Só não compreendo a razão pela qual se permite que haja o adulteramento da verdade desportiva.

Certamente se lembrará, até porque foi só no ano passado e não há 17 anos, que na última jornada fomos afastados do título pelo Marítimo A que deveria ser o B. Este ano os A’s vieram dar uma perninha aos B’s e ficamos mais longe. Mas não vamos desistir ao contrário do J.V.P. Freitas, que desistiu, até, da sua identididade.