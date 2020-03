Fundo de Resolução FAMÍLIAS Crise COVID-19É urgente, a criação de um “Fundo de Resolução”, dirigido, apenas, ás famílias, e ás empresas familiares, porque de resto, sabemos, que as grandes empresas, essas já começaram, a mexer o seu poder, e a sua influencia maçónica, junto do governo de Portugal e nas instâncias da UE.A crise, decorrente, da guerra COVID-19, tem objectivos, milimetricamente delineados; conter o excesso populacional, e impor uma nova ordem económica mundial, precisamente, do interesse daqueles, que se apresentam, agora como salvadores da pátria. As baixas, no seu próprio, pais, são apenas consideradas efeitos colaterais, e controle populacional desejado: a emergência alimentar era já uma realidade, num pais, que “come tudo o que mexe”.Em Portugal, depois da crise, pós-COVID, a nacionalização de todas as empresas onde exista capital da China comunista, será nuclear, porque essa coisa de um pais dois sistemas, é anedota. Simplesmente recuperemos a nossa soberania.Continuando, Portugal sem famílias, não existe, desaparece, portanto urge criar um Fundo de Resolução para se salvar as famílias, sem família não existe estado, não existe Portugal; já salvamos, bancos, agora urge salvar famílias, pois sem famílias, nem bancos existirão.Estou farto de aturar políticos ignorantes, completamente distraídos, do que os rodeia, estamos sendo atacados, e Costa a dar à costa. Não simpatizo com 90% das medidas do governo actual de Albuquerque, mas concordo 100% com as suas tomadas de posição, face a esta ameaça e a este ataque global.Portanto Sr. Costa toca a criar um Fundo de resolução, para salvar as economias familiares, de todas as famílias, todas sem excepção: este fundo de resolução destina-se a a apoiar as famílias com a missão de prestar apoio financeiro às medidas de contingência que estão a ser aplicadas pelo governo de Portugal, no combate ao COVID-19. Se não sabe, saia e demita-se já.Aqui a RAM, atendendo ao comportamento, face a esta crise, as autonomias têm de evoluir para Estado Federado, não podemos depender da ignorância e da incompetência de eleitos pelo rectângulo, pior da teimosia eleitoralista de indivíduos sem honra nem brio. Na UE as fronteiras reactivadas e controladas, livre circulação não significa “portas escancaradas” da Nação.Os recursos do FDR “Família”, provêm, essencialmente, das receitas provenientes da contribuição sobre as famílias e as empresas familiares, das contribuições decorrentes de todos os impostos, directos, ou indirectos. Sem famílias os pais não cobra nada a ninguém.O FDR “Família” pode, por exemplo, disponibilizar apoio financeiro para os seguintes efeitos: • Subscrever e realizar, total ou parcialmente, o rendimento adequado de uma família; • Garantir os activos ou os passivos da instituição “família” objecto de resolução, assim, como dos seus investimentos transversais a direitos constitucionais, como a saúde, a educação e a habitação; • Conceder empréstimos à instituição “família”, ou conceder aval de modo a contribuir para uma gestão financeira familiar sustentável; • Adquirir activos da instituição família, objecto de resolução; • Pagar uma indemnização aos descendentes directos, ou indirectos, da instituição “família”, objecto de resolução caso seja determinado que os mesmos suportaram um prejuízo superior ao que suportariam caso não tivesse sido aplicada uma medida de resolução e a instituição “família” objecto de resolução entrasse em liquidação no momento em que aquela foi aplicada; garantir que novas família, se formem, e a descendência se garanta.Bem tal desiderato significa, que a actual, Instituto Segurança Social, tem de deixar de ser a anedota que é. Rendimentos mínimos, e uma serie de apoios sociais, que alimentam a malandrice e o oportunismo extintos, tudo a trabalhar e a produzir.Inclusive os partidos politicos, pós crise COVID-19, ou mudam, ou extinguem-se.