Fundação Princesa D. Amélia

No passado dia 30 de setembro, por volta da 19:00 horas, uma árvore de grande porte, podre por sinal, caiu nos jardins da Fundação Princesa Dª Amélia, num local ligeiramente sobranceiro há escadaria principal, onde tantas vezes as nossa crianças costumam se sentar enquanto aguardam pelos seus parentes e onde tantas outras pessoas usam diariamente como acesso à escola e aos jardins da mesma, isto sem falar nos utentes do lar lá existente.

Acredito que poucos ou nenhuns encarregados ouviram falar sobre o sucedido... eu presenciei in loco porque estava no parque de Santa Catarina, outros, que subiam ou desciam a Avenida do Infante apanharam o susto da sua vida, ao quase levarem com a árvore em cima...

Na esperança de que a Fundação fosse dar alguma explicação aos encarregados de educação, uma palavra de tranquilidade, garantindo a segurança dos nossos filhos, não é que passado uma semana, nem um piu!

Ainda este ano, salvo erro, estiveram a fazer uma grande limpeza aos jardins, nada detetaram naquela árvore, que fiscalização é feita ali?

Que garantia de segurança é dada aos pais por esta Fundação que ao que tudo parece, aguarda por uma tragédia anunciada... mais um Monte...?

Paulo G