Funcionários Públicos solteiros vão ser obrigados a casar

Recentemente os Funcionários Públicos que ganham a fortuna de 683,13€, tiveram um aumento de 10€ mas antes de festejarmos este euromilhões, convém salientar que no caso dos trabalhadores solteiros e sem filhos, apesar da sua remuneração bruta ter aumentado, para 693,13€, com esta actualização salarial, vão passar a descontar para o IRS,29,11€ quando antes deste aumento, descontavam 0,68€, é só fazer as contas e chegamos à conclusão que mais uma vez, o desgraçado que ganha uma miséria é que paga sempre! Como é que alguém com um ordenado destes tem condições de formar família e viver com dignidade? Pergunto ao senhor Costa e aos senhores do Partido Socialista, se acham que quem é solteiro está a receber muito e merece esta penalização, convido-os a viverem com estes ordenados para verem o que é bom!

Vivem com milhares de euros, fora os desvios, as moradas falsas para receberem mais subsídios, levantam o reembolso das viagens aéreas sem pagar pela viagem, continuam a injectar dinheiro no Novo Banco e como sempre quem paga é o desgraçado que trabalha para ganhar uma miséria enquanto aumenta-se em 600€ os juízes.

Peço a todas as pessoas que se unem contra esta injustiça nem que seja necessário recorrer a uma petição pública para acabar com esta pouca vergonha, ou então, pelo que vejo, quem é solteiro vai ser obrigado a casar!

Ai Costa, Costa o povo GOSTA!

Continuem a votar no PS!