Fogo divinal!

- Então, Elmano, viste o fogo do Fim do Ano?

- Lindo de morrer. Uma pessoa vê aquilo e jamais poderá esquecer.

- Claro. Sempre foi um milhão de euros a arder!

- Espera, deixa ver se estou a entender. Cada “foguete” que subia levava um maço de notas que ardia?

- Exatamente. E a razão de haver maior ou menor deslumbramento, em certos momentos, era consoante ardiam as notas de cem ou de quinhentos.

- Compreendo. E aquele que dava mais cá em baixo, mais junto aos nossos pés, era quando estavam sendo abrasadas as notas de cinquenta, de vinte e de dez?

- Exatamente. Foi tudo feito com sabedoria e discernimento.

- Queres que te diga, companheiro, estou de acordo com aqueles que mandaram pegar fogo no dinheiro. Ele é a fonte das nossas tentações, dos nossos pecados, devia ser mesmo todo abrasado.

O dinheiro é uma mais-valia do diabo!

- Acertado. Já naquele tempo Jesus Cristo era contra certos tipos de ricos.

- Pois, só que ELE ao decidir ressuscitar e ir para o Céu, vê cá na Terra o que isto deu.

- Isso é verdade. ELE deixou na Terra os ladrões, os corruptos, os bandidos todos à vontade.

- Que Deus me perdoe, mas não sei que juízo foi aquele. Morreu para nos salvar e depois deixou-nos entregues a estes bandos de malfeitores para nos atormentar.

- Sim, no fundo, este tipo de gentinha já vem do princípio do mundo.

- Muitos deviam ser os pecados cometidos pelos nossos antepassados.

- Nem se pode calcular. E juntos com os que são cometidos agora, como é que ELE mesmo nos pode perdoar?

- A nossa sina, diga o que se diga, é termos o inferno em vida

- Ainda assim, meu amigo, eu vou dizer-te uma coisa ao ouvido. O nosso País não tem tido muito castigo.

Vendo bem, esse tipo de gente, não há na Madeira, nem nos Açores e muito menos no continente.

- Tens razão. È por isso que encaramos este Novo Ano sem qualquer tipo de apreensão.

- A Justiça é generosa, onde há quem prefira estar na cadeia do que em casa. Saúde bestial, onde as pessoas fazem fila e esperam meses para irem para o hospital. O empregado – em imensos casos- além de ter estabilidade tem a certeza de que não é explorado. O que se pode esperar mais, se ainda temos segurança, harmonia (familiar) e Paz?

- É verdade. A bem dizer, não temos qualquer reclamação a fazer.

- Voltando ao fogo, foi um espetáculo bonito, colorido e, cá para nós, pelo menos neste particular, sabemos onde é que o dinheiro foi ardido.

- Eu acho que é um consolo, neste caso para nós, mas pelo que vimos, no fundo, para todos os povos do mundo.

- Como este tipo de governação universal não dá ideia de mudar de cariz, o melhor é pedir a Deus que, dentro do possível, dê a todos nós um 2020 tranquilo e feliz.