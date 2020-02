Filme para um oscar

Hoje, 7 de Fevereiro de 2020, acabo de ver, no telejornal, a tomada de posse do Dr. Mário Pereira, como Director Clínico do SESARAM.

O Sr. José Manuel Rodrigues, que tomou de assalto a Assembleia Legislativa (3/47 deputados), finge que estava ali como presidente da AL e não a apoiar um militante do seu partido.

O Dr. Miguel Albuquerque, signatário do Contrato-Promessa de Compra e Venda do cargo de Director Clínico, finge que não está refém do CDS.

O Dr. Pedro Ramos e a Drª. Rafaela Fernandes, que sempre discordaram do Dr. Mário Pereira, fingem agora que concordam.

O Dr. Mário Pereira, que chegou aqui através de um golpe de chantagem e ilegalidade, finge que é um santo, com juras de lealdade e diálogo.

Que performance extraordinária!

Todos estes actores sabem que a politização interna do SESARAM é contrária aos interesses da instituição. No entanto, com mais ou menos responsabilidade, aceitaram essa politização.

Ainda por cima, o PSD e o CDS pedem-nos para levar a farsa a sério. Depois de nos terem roubado o voto - ninguém votou para isto - ainda nos querem toldar a capacidade de distinguir o certo do errado; isto é, também nos querem roubar a consciência moral.

A instrumentalização do SESARAM para fins partidários não é de hoje. Faz parte de uma saga que o PSD começou há muitos anos. A novidade agora é que o CDS obrigou o PSD a provar do próprio veneno. Afinal, o CDS só fez o que sempre viu o PSD fazer.

Não sei qual será o juízo da História. Espero que este filme não signifique o princípio do fim do Serviço Regional de Saúde. Convém, no entanto, não fazer juízos precipitados de natureza moral. Todos nós, como sociedade, também estamos implicados.

Com o Governo refém do CDS, só resta perguntar ao povo o que quer. No entanto, receio ver novamente o mesmo filme - mesmo que com outros actores. Não quero que me roubem o voto outra vez.

