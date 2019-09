O PCP está sempre a ensinar-nos. Reparem que para além da isenção de plásticos na sua festa, também se auto isentam do IVA na dita cuja, do IMI dos seus imóveis, de pagar ao pessoal com o recurso aos militantes voluntários e vejam lá bem, do pagamento de indemnização por despedimento de funcionário alegando justa causa.

Se nos lembrarmos que foi por um triz que também ficávamos isentos de eleições democráticas, tenho que dar graças por não ir parar à Sibéria por ter estes desabafos.

Jorge Morais