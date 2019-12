Ferro Rodrigues e o Sporting

Até tinha uma certa simpatia pelo Ferro Rodrigues, porque ambos fomos operado ao pulmão pelo grande cirurgião Francisco Félix, um homem com umas mãos de Ouro para a cirurgia torácica, mas a simpatia que eu tinha depressa desapareceu quando ele na Assembleia da República que injustamente alguns teimam em apelidar da casa da democracia quando na verdade é a casa do compadrio do despotismo e da corrupção, criticou na sua qualidade de Presidente da Assembleia da República e da mesma porque era lá que se encontrava os acontecimentos ocorridos no Sporting na consequência do ataque havido em Alcochete.

Na altura escrevinhei sobre o assunto e aconselhei Ferro Rodrigues a passar à reforma para gozar de um merecido descanso de uma vida de trabalho. Mas o Sr. está no direito de fazer o que quer. Agora no fim da semana passada apareceu nova intervenção do Ferro Rodrigues, em relação às palavras do André Ventura acerca da vergonha e do vergonhoso. Muita gente já se pronunciou, como não podia deixar de ser pela insensatez da intervenção do Ferro Rodrigues mas ele nada diz e o Chega lá tem o cartaz a identificar o assunto. Quanto ao Sporting eu até sou do Sporting mas tenho por vergonhoso o que se têm vindo a passar nomeadamente na postura de gente que confrontou os jogadores do Sporting na chegada para o jogo com o Santa Clara. Aqui sim, convinha ouvir Ferro Rodrigues e saber quem esteve ou está por detrás destes acontecimentos, sabendo nós que o grande procurador Figueira, que foi perseguido, está colocado nos Açores, onde como homem de acção que é, deve estar a espera de uma oportunidade para voltar a deixar que o iluminem as luzes da Ribalta. Mas Ferro Rodrigues em vez de se preocupar tanto com o Sporting e Achega devia preocupar -se também com a notícia de que não se podem aplicar coimas aos partidos e deputados por força da intervenção da Assembleia que é presidida pelo Ferro Rodrigues.

Eu tenho ganas de vos falar nas injustiças que me têm acontecido ultimamente mas fica para depois.