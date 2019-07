Férias, descanso ou mudança de ocupação?

Verão é sinónimo de férias, um tempo para desligar da rotina do ano de trabalho, desacelerar do ritmo de vida intenso, recuperar energias e esperanças, visitar locais novos, revisitar outros, privar com amigos e desfrutar da família de forma mais intensa e tranquila.

Porém desconectar do trabalho não implica ócio, nem desleixo, nem preguiça ou paragem total, só mudança de afazeres, de ocupações, de preocupações e de ares ou paisagens.

Uma vida ociosa pode ser sinónimo de uma morte antecipada, logo há que recorrer à imaginação e ao bom senso para rentabilizar este tempo de pausa no sentido de lhe acrescentar um pouco do que foi escasseando pela rigidez dos horários a cumprir ao longo do ano.

Descansar é importante, dormir também, mas é essencial manter um ritmo de vida activa, quer física, intelectual ou espiritualmente. Ler bons livros, partilhar com os outros dos temas de leitura, ouvir música, fazer passeios, degustar com amigos de iguarias e trocar ideias luminosas, alegres, confiantes e serenas, daquelas que o mundo mundano não nos dá, por isso as devemos criar e implementar à nossa volta.

Desconectar-se da tecnologia absorvente, contemplar o mar, o campo, as paisagens e as pessoas. Ser mais real do que virtual, mais humano e disponível para com os que estão ao nosso redor.

Todos gostamos de amar e ser amados, de ser felizes e de partilhar ideias, ideais, emoções e afectos. Parar para pensar, ter tempo para discernir e optar por escolher umas férias de reconciliação connosco próprios, com os outros, com a natureza e, se possível, também com Deus.

Uns minutos de oração, quer se seja crente ou não, farão sempre muito bem à alma, ao corpo, e, em consequência, à sociedade e humanidade. Há quem goste de rezar o terço na praia, no campo, ou simplesmente estar uns momentos em silêncio, numa Igreja, em busca da paz perdida, na companhia divina que ajuda a reencontrar o sentido da vida, renova a esperança e solidifica a fé num mundo melhor, mais sereno e pacífico. É no coração que esse milagre acontece e os nossos olhos e acções serão depois o reflexo desse encontro com o Senhor, que serenamente alimenta a nossa alma, gratifica a nossa mente e nos ajuda e viver com paz e amor.

Férias excelentes, com todas as oportunidades possíveis para uma recuperação perfeita e um regresso plenamente retemperado e reconciliado com a vida e o mundo são os meus votos sinceros, neste Verão de 2019.

Maria Susana Mexia