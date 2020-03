Fechar o Porto Santo

O meu nome é Fabrizio Marchiani, sou italiano e vivo nesta bela ilha que agora me faz sentir portosantense durante quase nove anos.

O verão está a chegar e com ela vem o maldito Coronavírus, trazido por turistas estrangeiros, pelos portugueses do continente e da Madeira que ser visitado por muitos turistas estrangeiros torna-se em grande contágio de risco.

Agradeço as primeiras medidas preventivas que tomou. Muito bem! Nenhuma nação do mundo adotou uma linha de segurança como a sua antes de ter a primeira infetada. Mas cuidado com isto não é suficiente, tens de fechar a ilha a toda a gente.

Durante pelo menos trinta dias ninguém tem de sair ou entrar no Porto Santo.

Apenas um turista que infeta um garçom do hotel e estamos todos em risco porque o homem infetado volta do trabalho e infeta parentes, vai ao bar tomar um café e infeta os clientes do bar. Atenção, um infetado em poucas horas espalha o vírus a muitas pessoas que depois o espalham para outras pessoas. Se queremos ganhar a pandemia, temos que antecipar. Aprendemos com os erros dos italianos que subestimaram o problema.

Sei que para tomar decisões fortes é preciso muita força, muita coragem e, acima de tudo, não temos de olhar para os interesses policísticos e económicos dos empresários que terão de compreender que é melhor perder um mês de receitas em vez de muitos meses.

Renovei o meu convite... FECHE A ILHA A TODOS, FECHE O AEROPORTO E O PORTO até que O PERIGO DO CORONAVÍRUS TENHA PASSADO.

Marchiani Fabrizio