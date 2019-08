Fé ou caça ao voto ?

Nunca manifestei o meu descontentamento publicamente, mas acho que chegou a hora. Sabiam que bem perto da capela das babosas, ou seja do outro lado da estrada

(oposta à capela, mais precisamente no vale abaixo do hotel das babosas) vivia uma senhora com o tio e sua filha que ainda esperam pela construção da sua casa? Sabia a DIOCESE DO FUNCHAL (D. António) e o GOVERNO REGIONAL DA MADEIRA que esta senhora fez umas obras na dita casa , cuja conclusão foi a 18 de Fevereiro e a água levou-lhe tudo no dia 20, menos o bem mais precioso, a filha e o tio. Não ficaria Nossa senhora da Conceição mais contente se visse seus filhos na sua própria casa? O povo do monte raramente usufruia dessa capela a não ser para cerimónias fúnebres, e sempre pedindo uma nova capela, que acabou por ser construida pela CAMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL. Que povo de Deus é este ? Apregoa tanto o evangelho, e esquece-se do seu “ irmão”. Será uma questão política? Será uma angariação de votos? Será uma “ negociata”? O tempo o dirá. Rezem pela conversão de todos.

Francisco Vasconcelos