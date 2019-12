Anteontem no Dragão, antecipando-se ao “Fabian”, que vem substituir o “Elsa”, esteve de apito na boca o Fabiano (VARíssimo). A tempestade chegou a tempo de fazer uma vítima:- o Stª Clara dos Açores, clube habituado a ter e ver água por todos os lados. O FCPorto, com um árbitro a criar aquela tempestade ao soprar no apito por mais 3 ou 4 jogos da Liga, vai ser o Campeão, afogue quem afogar. Biba o puorto e a sua entourage!