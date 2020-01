FCP 1- SCB 2

O clube arsenalista ganhou no Dragão ao clube azul e branco, e bem podia ter feito um resultado expressivo, tantas foram as oportunidades criadas e de caras. Mas dizem os portistas vesgos, que a equipa do FCPorto desperdiçou dois(2) penaltis e que isso fez a diferença. Eu cheguei a pensar que Carlos Xistra estava convencido de que o jogo em disputa também era para resolver através de marcas de grande penalidade. Até o tempo extra exagerado, pareceu que era para fazer surgir mais uma ocasião polémica para garantir ao FCP marcar a 3ª hipótese de chegar à igualdade através da marcação de penalti. No fim, concluí, que o SCBraga ganhou limpinho, limpinho a partida bem disputada e com “arreganho”, e que as grandes penalidades são uma esperteza de se conseguir um resultado suspeito e um arranjinho de quem não consegue através de bola no pé lá chegar. O FCP é aquele clube que melhor sabe conquistar vitórias através desse expediente. E aquele que mais reclama, ainda por cima. É só ir ao registo ou apelar à memória dos jogos realizados na Liga. Vitória merecida mas escassa do SCBraga, clube da cidade dos arcebispos. Abençoada portanto!