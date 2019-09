Fazer ou não comparações

Num recente artigo um articulista do Diário enunciava uma catadupa de valores médios de crescimento relativos a variáveis económicas da RAA e da RAM, tentando assim demonstrar aos menos atentos a estas coisas de “médias” as virtualidades de um futuro governo PS. Nisto de médias há para todos os gostos conforme os interesses de cada um. Apresento também algumas da mesma e “insuspeita” fonte do referido articulista: Período: 2000 a 2015; Média; Rendimento primário bruto famílias U:M Eur – RAA 2.612; RAM 2.661; Rendimento bruto famílias p/habitante U:Eur – RAA 10.746; RAM 10.903; Rendimento disponível bruto famílias U:M EUR – RAA 2.638; RAM 2.823; Produto interno bruto p/habitante U:mil Eur – RAA 13.806; RAM 14.957; Remunerações empregados U:M Eur – RAA 1.586; RAM 1.834; Emprego-indivíduos remunerados U:mil ind. - RAA 84; RAM 97; Evolução real PIB U:% - RAA 16,2; RAM 12. Como se vê no período referido a RAM apresentou valores médios melhores do que a RAA com exceção do PIB que até 2011 também era melhor na RAM (17,9%) do que na RAA (17,6%), quando se deu o brutal impacto da quase bancarrota em que o País foi mergulhado pelo governo PS de Sócrates com vários dos atuais ministros. Só por piada de mau gosto é que se compara os “modelos de desenvolvimento” da RAA e da RAM como se as potencialidades económicas de uma e outra região fossem iguais. A RAA tem alternativas para a sua economia, fruto das suas próprias condições naturais que a RAM não tem nem poderá ter seja na pecuária, na indústria leiteira e até em termos agrícolas fruto das suas condições climatéricas da extensão e da orografia do terreno. Quanto à dívida escondida de AJJ foi um erro tal como a de sucessivos governos da República que se endividaram à custa das empresas públicas. Numa coisa concordo com o articulista não temos vacas nem condições para criá-las como a RAA a menos que as ponhamos a pastar em cima dos telhados mas já quanto ao peixinho também não morreremos de fome!