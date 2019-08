Em plena campanha eleitoral cada um dos parceiros da geringonça que manteve o PS no poder durante 4 anos chama a si os louros das medidas do governo com algum impacto positivo na vida dos cidadãos e tenta fugir das responsabilidades decorrentes do incumprimento pelo governo das metas de investimento público dos sucessivos OE. António Costa (AC) em entrevista ao Expresso, preocupado com o aumento da votação no BE previsto nas sondagens, decidiu “alertar” os eleitores de esquerda para o perigo de dar mais força ao BE em detrimento do PS tornando mais difícil não só a almejada maioria absoluta mas também manobrar o BE em conformidade com os interesses políticos da “família” PS. Já o PCP, considerado por AC um partido de “massas” (7% votos), foi alvo de elogios que têm subjacente a eventual necessidade de garantir uma maioria absoluta no parlamento com preferência pelo parceiro que “controla” a CGTP, até porque nisto de acordos políticos o PCP é menos “esquisito” do que o BE, basta ver quão alargado é o seu conceito de democracia pois tanto se lhes dá considerar democráticos os regimes políticos vigentes na Coreia do Norte, na R.P. da China, em Cuba, na Síria como qualquer outro, “democracia” é onde e quando o PCP quiser! As recomendações de AC à esquerda “hostilizando” o BE são mais uma das suas contradições face ao que afirmava há uns tempos atrás e mostram que quer governar tão só quanto possível e não em coligação e se a isso for obrigado que seja com um parceiro cuja “massa” de votos seja apenas a necessária e suficiente. O BE ainda esboçou um tímido protesto até porque mais do que assumir responsabilidades governativas o que interessa a BE e PCP é antes de mais aproveitar as medidas governativas que encaixem nas suas ideologias e retirar os respetivos dividendos políticos. Assim os desencontros forjados por AC relativamente aos parceiros da geringonça não devem ser levados a sério pois não passam de farsas e o seu objetivo é tentar confundir os eleitores.