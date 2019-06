Falta do ADALAT para os hipertensos

Segundo um estudo realizado pelo Departamento de Epidemiologia do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, revela que 2,4 milhões de portugueses têm hipertensão, mais de um terço dos portugueses sofre hipertensão, uma doença que afecta mais os homens do que as mulheres, segundo os resultados do Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico (INSEF), passei a citar com o devido respeito, parte de um trabalho publicado num diário da capital, e, cujo Dia Mundial da Hipertensão, é assinalado desde de 2005, no dia 17 de Maio.

Como tal, decerto que me encontro englobado nesse número de hipertensos, sendo seguido no Hospital de Santa Cruz, estando a tomar, para o efeito o ADALAT CR 60 mg, contudo este medicamento, há mais de dois meses, que se encontra completamente esgotado, (ou fora de mercado?), como é possível que tal aconteça?

Contactei o INFARMED, por escrito no sentido de saber qual o tempo que estão (?) a preverem, poderem repor o “stock” nas farmácias, ou este medicamento, deixou de ser comercializado neste País, que para além de estar muito doente, deixa-me igualmente, ainda mais doente...

A que se refere o meu Pedido de Informação, Refª. 11536-1035778, sendo o tempo de resposta a dar pelo INFARMED, cerca de 10 dias...

Face ao facto, de o ADALAT, ser um medicamento demasiado importante para todos aqueles que são hipertensos, tal como eu.

Contudo ainda não entendi, e ninguém me deu uma justificação, qual o motivo de os “Senhores”, terem retirado este medicamento do mercado, quando faz muito falta para todos aqueles que têm necessidade de tomarem, para por exemplo prevenirem um ataque cardíaco.

Alguma comunicação social, já fez eco da falta deste medicamento, no mercado.

Assim, fico na dúvida, será, que vivo num País de Terceiro Mundo?