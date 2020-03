Falta de manutenção do passeio

Venho, por este meio, alertar as entidades competentes, nomeadamente os serviços camarários da Câmara Municipal de Câmara de Lobos para um problema que se arrasta há vários meses.No Caminho do Lagar da Giesta, mais especificamente no Conjunto Habitacional N.º 3, Lagar da Giesta, na freguesia de Câmara de Lobos, verifica-se uma grande quantidade de ervas daninhas na entrada do prédio, mais precisamente no passeio que dá acesso ao mesmo.É uma situação desagradável para os habitantes do Conjunto Habitacional N.º 3 do Lagar da Giesta, que alertaram a Câmara Municipal de Câmara de Lobos que não deu resposta ao problema.Contactei pessoalmente um responsável hierárquico que lá trabalha e que é meu conhecido, e só através dele conseguimos uma resolução do problema, no passado.No entanto, as ervas voltaram a crescer e a manutenção nunca mais foi feita desde então. É uma situação lamentável de se compreender, porque tomaram conhecimento da ocorrência na zona e o problema está a acontecer de novo, tendo que ser a própria população a alertar as entidades competentes para fazerem o seu trabalho, quando deveriam ser os mesmos a estar atentos a estas situações.Espero uma análise profunda e que esta situação sirva de exemplo para outros casos que acontecem por todo o Município e que não têm intervenção por parte da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.