Falta de Alcatrão ou falta de pagamento

Na estrada Comandante Camacho de Freitas, entre a Quinta do Esmeraldo e o Pico dos Barcelos, a Tecnovia efectuou a repavimentação do tapete VIÁRIO, só que passado muito tempo APÓS o terminus da repavimentação e da nivelação das tampas de saneamento basico e não só, esqueceram-se de alcatroar em redor das mesmas deixando aos automobilistas um labirinto de buracos que só prejudicam as suspensões dos automoveis. Será que estão à espera de alcatrão ou do restante pagamento do dono da obra, neste caso do Governo Regional? Vão lá terminar o serviço porque assim só diz mal de quem executou a obra.

Ilídio Sousa