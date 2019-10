Falta de agua em São Gonçalo

Conhecem aquele gesto diario quase mecânico de abrir a torneira para lavar as mãos? Encher um copo de agua para beber? Pois eu não sei o que isso é na minha casa Há mais de uma semana pois a água faltou e tarda a voltar. Sim, leram correctamente, uma semana!! Como se admite nos dias que correm? Em plena cidade do funchal, falta agua na minha zona (são gonçalo) e a resposta totalmente desinteressada que se oBtem quando se liga a reclamar é “estão a arranjar...” Pena não ter acontecido antes das eleições porque certamEnte teria o problema resolvido em menos de 24 horas! Se eu Não pago a conta da agua atempadamente sou castigada, claro... mas o que acontece à câmara que falha vergonhosamente no fornecimento da minha agua?...nada, claro!... “estão a arranjar...”

Marisol Plácido