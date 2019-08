Hoje (sexta-feira) dia de rali e sem as empresas que andam em obras de tubos a funcionarem, faltou a água nas torneiras da freguesia do arco de São Jorge desde as 12 horas, coisa ridícula que em 50 anos nunca faltou. Contactado o presidente da Câmara de Santana ainda não respondeu. Contactei o Presidente da Junta e o mesmo informou que a ARM responsável pelo serviço aguardava a abertura da estrada para resolver o problema... Até agora nada feito. Cumprimentos