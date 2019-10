Venho por este meio chamar à atenção dos nossos governantes, sim, esses que há pouco mais de 1 mês prometeram mundos e fundos para adquirir votos e após as eleições esquecem de quem votou neles.

Existe falta de água potável na zona do pico do facho mais propriamente na estrada Tristão Vaz Teixeira com cerca de 4 semanas!!!!

Um verdadeiro escândalo ao qual algumas dezenas de pessoas sentem dificuldade em adquirir este bem.

Existem muitas crianças, adultos e idosos a precisar de água potável urgentemente.

Vários moradores já fizeram reclamações e a história está cada vez mais grave.

Numa última chamada para a identidade que gere as nossas águas, um iluminado ao qual diz-se engenheiro sugeriu para usarmos agua à noite.

Pelo amor de Deus, este senhor nunca teve falta de água na sua casa? Irá acordar uma criança à 1 hora da madrugada para tomar banho!!!! Crianças essas que estão constantemente a se sujar.

Quando chega a hora para pagar a conta nunca se esquecem de enviar a carta para pagar.

Resta salientar que este problema vem se arrastando há muito tempo e queremos uma resposta que não a que o engenheiro sugeriu.

Paulo Jesus