Falta da água Machico - sítio Serra D’água

Os moradores do Sítio da Serra d’Água e mais alguns sítios em Machico estão a viver - além do estado de emergência geral – um de emergência sanitária devido a repetida falta de água. Neste mês de março a água já faltou dez vezes com frequência cada vez mais alta a partir dos meados do mês (dias 16, 17, 18, 21, 23, 25, 26, 27). Esta situação está documentada no Twitter da ARM (https://twitter.com/search?q=aguasdamadeira&src=typeahead_click) – exceto o dia 13 e várias outras interrupções de menor duração.Os períodos dos cortes de água reais excedem regularmente os publicados no Twitter. A divergência mais grave existe agora. Anteontem, dia 25, faltou a água “até ao final do dia”, não voltando durante a noite, e até agora, dia 27, ainda continua cortada. Estamos sem água há quase 40 horas ininterruptas. Pergunta-se se realmente é preciso executar trabalhos obviamente planeados (“remodelação das redes”) logo a seguir de trabalhos de emergência (“reparação” dum “tubo partido”) sem entretanto retomar o abastecimento pelo menos por um período curto.Regra geral, os Tweets informando sobre os cortes foram postos só depois de telefonemas nossos com a “linha verde”, i.e. da interrupção do abastecimento, como prova a indicação da hora de publicação. Assim, fomos surpreendidos pelos cortes, facto que causava situações desagradáveis.Falharam todas as nossas tentativas de sensibilzar a ARM para a situação inadmissível que a empresa está a criar. Estamos a viver uma situação de falta de higiene intolerável. Não podemos tomar duche, nem sequer lavar as mãos, nem fazer uso da casa de banho para as necessidades mais óbvias. Em tempos de Covid-19, esta falta de higiene imposta está a pôr a nossa saúde em risco. Temos medo!