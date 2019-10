Conta-se que um almirante que se propunha mudar o mundo com os seus marinheiros, começou por reuni-los e dizer-lhes: “Façam a cama todos os dias ao levantar-se”.

Ele próprio visitava diariamente os camarotes para certificar-se da qualidade do trabalho. Este princípio, aparentemente de pouca importância, era um teste para avaliar os seus colaboradores. Considerava que quem fosse capaz desta pequena façanha, seria capaz de muitas ao longo da vida. Além disso, mesmo que o dia tivesse sido um desastre haveria à noite um bom local preparado para descansar.

O ser humano é um ser inteligente, que age com uma finalidade, um objectivo, sabendo o que quer. Por sua vez o animal age por instinto e é movido por estímulos.

Se o homem se deixa levar pela tentação do poder, do dinheiro, do prazer, etc, corre o risco de ser estimulado por emoções e então a inteligência obscurece-se. Vivem e pretendem que todos vivam, nesta pressão das emoções, chegando até a culpabilizar –se a si e aos outros pelos racismos, xenofobias, alterações climáticas e outras complexos que a Carta da Terra adotada pelas grandes potências propõe a nível mundial.

Um exemplo desta culpabilização são as palavras apocalíticas do Secretário-geral das Nações Unidas ao lado da menina Greta:” há um conflito entre as pessoas e natureza. “Nesta ânsia de salvar o que chamam de Mãe Terra movimentam-se líderes mundiais nos grandes aviões, iates e outros transportes aconselhando-nos a nós a andar a pé, a não comer bifes de vaca e outras medidas exóticas.

A maior parte das pessoas na Venezuela, países africanos, e também em Portugal não precisa destas recomendações, pois a sua magra carteira lhes diz que não há bifes para ninguém e, quando muito terão um passe para andar de metro.

E os nossos jovens levados nesta onda, sem pensarem um bocadinho tal como as meninas Gretas, preferem as Manifestações às aulas de Português, Matemática, Ciências, etc. Mas são obrigados, desde que nascem, a ir às de ideologia de género, porque essas não poluem...

Haja bom senso, chamem-se os bois pelos nomes! Mas não esqueçamos que nos talhos portugueses o boi é sempre vaca.!!!