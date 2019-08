A Extrema Direita fez-se sentir vigorosamente durante muitos anos na Europa. Instalou-se numa fase conturbada da História, (durante e pós I Guerra Mundial), um evento que trouxe danos humanos, materiais e culturais incalculáveis. Era necessária uma mudança radical de paradigma. Entra o fascismo e reaparece anos mais tarde revigorado e em força.

Muitos países prontamente seguiram o exemplo da Itália fascista de Mussolini, Portugal (com Salazar), Alemanha (com Hitler), entre outros. Como é comumente conhecido, o desfecho destes regimes foi desastroso e trouxe ainda mais repercussões por toda uma Europa ainda debilitada.

Hoje em dia, a extrema direita ressurge do meio das cinzas do passado com mais força do que nunca, marcando cada vez mais a sua posição no universo político. Com algumas ideologias ligeiramente diferentes. A sua popularidade tem vindo a subir a olhos vistos usando como arma política a sua posição autoritária contra um dos maiores problemas mundiais da actualidade, que se trata da migração em massa para europa de milhares de refugiados que tentam a sua sorte no Atlântico, na esperança de serem resgatados e acolhidos. Assim, estes partidos vêem neste problema uma ameaça para a soberania dos seus respectivos países, aliás, esta é uma das bandeiras do fascismo.

Como foi perceptível nestas últimas eleições europeias, a extrema direita alcançar novos patamares ao ser a principal força política em França, mas também na Hungria e em Itália. Um pouco por todos os outros países também se fez notar um crescimento, nomeadamente no país vizinho, Espanha, com o Vox a poder eleger até 5 eurodeputados, mas também na Alemanha com o AfD a arrecadar cerca de 11% dos votos elegendo, assim, 11 eurodeputados.

Em Portugal a extrema direita não apresenta grande relevância. O partido que dá rosto a esta orientação política é o PNR (Partido Nacional Renovador), um partido com resultados muito residuais. Este partido revê-se em ideais anti-islâmicos, xenófobos e racistas para além de homofóbicos. Muitas vezes surge nas bocas do mundo o debate se este devia, ou não, ser considerado ilegal, uma vez que já por inúmeras vezes promoveu discriminações a nível racial, sexual e religioso. Portugal, país que viveu uma longa ditadura fascista e que no passado 25 de Abril celebrou 45 anos de revolução, vincando esse desvinculo com todos os ideais associados ao antigo regime, ainda mantém presente na memória toda uma luta contra toda uma facção política.