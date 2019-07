Exclusão de um menino especial

O meu filho chama-se Afonso, tem trissomia 21. Desde os 8 meses de idade é acompanhado por duas técnicas fantásticas do CREE Funchal. Aos 18 messes inscrevi-o no infantário Auxílio Maternal do Funchal onde permaneceu ate ao final deste ano. O Afonso foi ainda acompanhado por uma docente especializada que se deslocava ao infantário uma vez por semana. Passados 4 anos chegou o momento de transitar para o pré-escolar. Reunida com a equipa que o seguia surgiu a ideia de o colocar na EB1/PE da Achada, uma vez que continuaria com dois amigos que o acompanhavam desde o berçário e manteria a mesma docente especializada do infantário. Apesar de não ser a escola da área de residência, a docente especializada assegurou que o Afonso teria prioridade por se tratar de uma criança especial. Visitei a escola e aguardei pelas matrículas.

Confiante na minha decisão, coloquei como única opção a bem dita escola. Quando saíram as listas de colocações, qual o meu espanto quando o Afonso não fica na Achada, mas sim na Assomada. Dirigi-me a esta escola e asseguraram que devia ter havido algum erro... Preenchi mais papelada e fiz uma reclamação. Telefonei para a escola da Achada, expus a situação e apesar de todo o contacto prévio a resposta que obtive foi “não há vagas, a prioridade são os residentes! “Residentes??? Há casos de crianças não residentes que foram admitidas e pelo menos uma criança (não residente) que não constava da lista provisória e ficou na lista definitiva. Afinal existiam ou não vagas? Ou será que não existiam só para o Afonso?! Onde está a inclusão de que tanto se fala quando esta escola é a primeira a excluir?!

Felizmente, com a ajuda das terapeutas (Mónica Marques e Petra Alves), encontramos uma escola no funchal que irá receber o Afonso de braços abertos! Acredito que há males que vêm por bem e obrigada Achada pela exclusão. O meu filho será certamente mais feliz onde ficou! Espero que o que aconteceu comigo não aconteça com os vossos familiares...

Aproveito para agradecer ao Auxílio Maternal por ter tratado tão bem o meu filho nestes 4 anos... Por nunca o terem excluído e por sempre o tratarem pelo Afonso e não como o menino com trissomia 21.