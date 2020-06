Evasão fiscal gera ainda mais pobreza

A nível global, a OXFAM (credível Confederação Internacional que busca soluções para combater a pobreza), estima que em 2018, a classe alta omitiu ao Fisco, 7,6 triliões de euros! Em Portugal, a maioria das empresas, que fazem por cá os negócios, cotadas na bolsa de Lisboa, têm sede fiscal no Luxemburgo ou Holanda, já que pagam menos impostos(!). Os países ricos ficam ainda mais ricos e nós ficamos mais pobres... A Europa prepara-se para, se os 27 Estados estiverem de acordo, enviarem algum dinheiro a fundo perdido (?) para as economias atingidas pela pandemia. Bruxelas deve preocupar-se em erradicar aqueles paraísos fiscais encapotados, para que exista, de facto!, União Europeia. A Irlanda junta-se àqueles países permissivos, agudizando as assimetrias. As diferentes tributações geram enormes desequilíbrios aos Estados, como Portugal, que não conseguem suportar quaisquer crises, como esta dramática situação vinda da covid-19. A drenagem de fluxos financeiros dos países do Sul para o Norte é uma das causas pelas quais a sua estabilidade económica está em permanente dificuldade. Assinale-se o Relatório de Justiça Tributária dizendo que a evasão fiscal cifrou-se em 25 mil milhões de euros/ano. Será que toda esta imoralidade julga que quando morrer vai num caixão com gavetas?...