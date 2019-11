Europeu 2020

Irá realizar-se no próximo ano de 2020, a XVI fase final do Campeonato da Europa de Futebol –UEFA-EURO 2020, que decorrerá de 12 de Junho a 12 de Julho, em 12 cidades de 12 países diferentes. Esta fase final, será disputada por 24 selecções, que serão distribuídas pelos seguintes grupos e capitais:

Grupo A: Roma (Itália) e Baku (Azerbaijão)

Grupo B: São Petersburgo (Rússia) e Copenhaga (Dinamarca)

Grupo C: Amesterdão (Países Baixos) e Bucareste (Roménia)

Grupo D: Londres (Inglaterra) e Glasgow (Escócia)

Grupo E: Bilbao (Espanha) e Dublin (Irlanda)

Grupo F: Munique (Alemanha) e Budapeste (Hungria)

Portugal, vai estar presente, após a vitória alcançada hoje, no Estádio Josy Barthel, no Grão-Ducado, do Luxemburgo, ao vencer a sua congénere, do Luxemburgo, naquele que foi o XVII jogo entre as duas selecções, por 2-0, com a arbitragem de Gil Manzano de Espanha, que com esta vitória, Portugal confirmou o 2.º lugar no Grupo B, e como tal o respectivo apuramento, num jogo que acabou por se tornar difícil, para os jogadores portugueses, praticado num campo totalmente impraticável, para a prática do futebol.

Assim Portugal irá estar presente pela oitava vez numa fase final de um Campeonato da Europa, depois das suas presenças, respectivamente em 1984; 1996; 2000; 2004; 2008; 2012 e 2016, onde se sagrou campeão da Europa, ao bater a França por 1-0.

De referir o leque de cerca de 35 jogadores, chamados pelo seleccionador Fernando Santos, para esta campanha, que culminou com uma prestação positiva, senão a única derrota sofrida em 14 de Outubro de 2019, frente à Ucrânia por 1-2. De salientar, contudo a obtenção dos 22 golos marcados pela selecção de Portugal, pertencendo 11 golos, à contabilidade de Cristiano Ronaldo.