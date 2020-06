Europa made in China

Infelizmente temos uma Europa que só produz ordenados milionários para os políticos, estão lá a ganhar milhares de euros e depois só os vemos em altura de eleições, depois já ninguém os vê em lado nenhum, é só encher o bolso e cinco anos depois aparecem como sanguessugas com sede de tacho!

Recentemente chegou ao aeroporto da Madeira, um avião cargueiro, com material vindo da China para o combate à epidemia do Covid-19, pagos a preços exorbitantes, quando devíamos apostar na prata da casa, investir na nossa industria, dar condições aos centros de investigação e certamente iríamos ser mais autónomos e com produtos de muito mais qualidade,ao contrário daqueles que estão a chegar, em que os técnicos para conseguiram manusear o equipamento têm de ir tirar um curso de mandarim! Como é que se justifica que sendo Portugal um dos países da Europa, com as melhores fábricas têxteis e vamos encomendar máscaras de pechisbeque da China, sem qualidade nenhuma?

O povo português tem que se preparar bem, com tanta corrupção e tanto dinheiro injectado em bancos, vamos ser um rectângulo à beira mar plantado, transformado numa loja dos 300 e governados por um primeiro ministro chinês.

As pessoas estão atentas e percebem que estas negociatas só servem para encher os bolsos dos senhores do dinheiro e dos seus amigos políticos por isso é que Portugal não é pobre, é rico! Tem é ladrões a mais...