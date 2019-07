Eu pecador me confesso

Vejam lá que com tantos temas para dissecar nestes últimos dias, tinha logo que cair no Pecado Capital da Preguiça. Por outro lado, resisti ao da Inveja quando via tantas cartas publicadas por outros leitores que também exercem esta nobre e arriscada missão. Consultado o meu confessor, sossegou-me e disse para eu na próxima carta, pedir desculpa a alguém que esteja arrependido por lhe ter dito cobras e lagartos. Respirando de alívio pois por falta de prática, estou algo esquecido das orações que aprendi na catequese, lembrei-me do que escrevi acerca da nomeação de Ana Cristina, esposa do ministro Pedro Nuno Santos (PNS), para chefe de gabinete de outro membro do Governo. Assim, penso que cumpro a penitência se divulgar publicamente a minha opinião que tenho deste politico desde que os média o lançaram para vir um dia a ocupar o lugar de António Costa. A partir daí, comecei a acompanhar o seu percurso tanto no partido como no governo, incluindo o seu empenho na criação da geringonça. Na última Páscoa, quando o país tremia com a ameaça de greve dos motoristas de materiais perigosos, conhecida pela greve dos combustíveis, PNS conseguiu que as partes se tivessem entendido e a greve foi anulada. Ora com a situação explosiva em todo o mundo, como por exemplo no Irão e na Coreia do Norte, penso que o lugar a que PNS deve aspirar é vir a ser o substituto da Guterres na ONU. Ainda agora, com nova greve dos combustíveis marcada para o dia 12 de Agosto, depois de minucioso estudo e noites acordado, alertou os automobilistas para atestarem antecipadamente o depósito das viaturas. Senhor ministro, fico-lhe eternamente agradecido pois verificada a minha agenda era precisamente para o dia 12 de Agosto que estava prevista a minha ida ao posto meter os habituais dez euritos de gasolina dos pobres com poucas octanas, ou seja, a que estiver mais baratinha. E assim, dou por terminada a promessa que fiz ao meu confessor e pronto para cair em novas tentações.