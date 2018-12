ETAR no Papel

Como cidadã do Município do Funchal estou muito preocupada com a situação da ETAR do nosso concelho.

O atual presidente da autarquia, tal como aconteceu com a terrível situação da queda da árvore no monte, já não quer saber desta situação, nem sequer de governar pelo interesse da população do Funchal, para o qual foi eleito.

Como gosto de acompanhar as notícias que vão saindo e por até perceber um pouco sobre este assunto, acho que o senhor vice-presidente da autarquia, que também governa pelas pessoas, não será certamente mentiroso, pelo que lamento a falta de memória ainda tão jovem. De um facto não existe dúvidas: é inteira competência da autarquia escolher a localização da ETAR, seja ela onde for.

Recordo que foi em 2015 que a Câmara decidiu avançar com projeto no jardim do Almirante Reis, já com a certeza de colaboração do Governo Regional para o financiamento desse projeto ou outro qualquer que fosse proposto pela autarquia.

Face às reclamações apresentadas por algumas pessoas sobre esse projeto, a autarquia apresentou uma solução alternativa – o campo do liceu Jaime Moniz - que nunca tinha sido alvo de um estudo. Questiono-me sobre estas mentes “brilhantes” destes senhores governantes da Câmara do Funchal, para propor uma ETAR no campo do liceu, inserida no coração do maior estabelecimento de ensino da Região e numa zona urbana de grande densidade populacional.

Uma coisa é certa, Portugal assumiu em 2015, no processo que foi condenado pela União Europeia, pelo incumprimento das ETAR´s de Câmara de Lobos e do Funchal, que rapidamente resolveria estas duas situações. A verdade é que a ETAR de Câmara de Lobos, localizada junto a um futuro hotel no centro da cidade e com nível de tratamento e dimensão idênticas às necessárias para o Funchal, está em pleno funcionamento desde o início de 2018.

Porque é que a ETAR do Funchal ainda está no papel? Todos nós sabemos: inegável incompetência e incapacidade dos atuais presidente e vice-presidente da autarquia do Funchal, que querem responsabilizar outras entidades por este atraso.