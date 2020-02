Estratégia da avestruz até quando?

Algumas das famílias afetadas pelo temporal de 20 de fevereiro foram, felizmente, realojadas pelas entidades competentes. Sim! Muito obrigado!

Ganharam um teto mas...os problemas quotidianos são muitos. Essas pessoas, a grande maioria na idade da reforma, foram «atiradas» para um prédio muito mal concebido para o local onde está inserido – um prédio «aberto» e bonito, ideal para ser construído noutro local.

Não! Não se trata de ser mal-agradecido! Apenas acho que as pessoas que lá vivem merecem o mínimo de consideração e merecem viver num local onde se sintam minimamente seguras.

Caramba! Também fizeram descontos a vida toda e agora são completamente ignorados mas não dizer outra coisa! Essas pessoas coabitam diariamente com dependentes de substâncias ilícitas, com tudo o que isso tem de menos bom... e acreditem que é muito!!! É demais.... Não! Não! E Não! Não podem continuar a ser ignorados!

Todas as entidades responsáveis por estes prédios sabem deste problema que considero muito triste a todos os níveis. Será que essas entidades não têm familiares e amigos idosos? Gostariam que vivessem daquela forma? Acham o que está a acontecer justo? Vão continuar a enfiar a cabeça na areia como a avestruz e fingir que está tudo bem? Bem sei que o povo diz «O que os olhos não vêem, o coração não sente!». Os vossos olhos podem não ver, TODAVIA as queixas são inúmeras e os telefonemas para o 112 são constantes! Escusado será dizer que quando os agentes lá chegam, as pessoas que não pertencem ao prédio já lá não estão! Precisam de tratamento específico e esse tratamento não o fazem, seguramente, naqueles recantos. Será que alguém me pode dizer o está a ser feito para resolver este problema?

C.C.