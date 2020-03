Estrada num impasse...

No Impasse da Achada no Estreito de Câmara de Lobos, que inicia na Rua da Vargem, já há alguns anos que o pavimento do mesmo se encontra em muito mau estado, salientando-se as tampas dos esgotos que se encontram mais altas que o piso, causando transtorno aos moradores e a quem por ali passa e, possivelmente, danificando as viaturas. Esta situação já foi alertada às entidades competentes, nomeadamente à entidade camarária. Pessoas pertencentes à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, pela altura das campanhas eleitorais, prometeram que iriam alcatroar o pavimento, mas, até ao momento, nada foi feito.Vimos, por este meio, solicitar às entidades competentes que procurem resolver esta situação que já se arrasta há muito tempo para melhorar o bem-estar da população aí residente, bem como de todos os que usufruem dessa via de trânsito.