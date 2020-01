Não me conformo, com a decisão de avançar com a asfaltarem da estrada das Ginjas, custa-me, mesmo entender tamanha e aberrante decisão, é um retrocesso no turismo da Madeira, é um crime ambiental sem precedentes nos últimos tempos no nosso maior património natural, a LAURISSILVA.

A Estrada das Ginjas faz parte do caminho Real 28, o único na região, que poderia e deveria ser recuperado quase na totalidade, tive o prazer de o ter feito ainda nos anos 70, era dos passeios mais fabulosos que tínhamos, até ao momento que uma suposta mente brilhante, resolveu arrancar a calçada, e deixa-la em terra, a calcada deve ter tido o fim da maioria foi vendida ou transformada em brita, o caminho real 28 que atravessava a ilha de sul a norte, era acompanhada de uma paisagem de uma beleza única.

Como é possível um governo que se gaba de estar a investir em património por um lado e a destruir por outro? Sim os caminhos reais são parónimo, são património secular, comparável ao tecto da sé, comparável ao museu das cruzes ou de arte sacra.

Fui um dos pioneiros nos passeios a pé na Madeira, no inicio fui chamado ao turismo, e fui repreendido por estar a andar com turistas nas serras, a falta de visão na altura é exactamente a mesma de hoje em dia.

O alcatrão é extremamente nocivo para as raízes da árvores e plantas, o alcatrão é extremamente poluente, temos na zona das ginjas captações de agua, quer para rega quer para o consumo publico, a contaminação das aguas vai provocar a médio e longo prazo, doenças nas populações, por via da ingestão directa de agua ou indirecta através de alimentos, os cancros vão aumentar.

Alcatrão para quem não costuma sair de cá é exemplo de retrocesso, a preservação da natureza pelos países mais desenvolvidos da Europa, passa por retirar o alcatrão, o cimento, que nos anos 60, e 70 foi erradamente colocado, cá comete-se o erro novamente, realmente estamos 50 anos atrasados em relação a Europa estamos atrasado em mentalidade sobretudo.

Somente interesses obscuros é que poderá estar por traz de tamanha decisão, este governo, o presidente o vice presidente, são vassalos de grupos sem escrúpulos, um dia irão pagar.

Da minha parte vou dedicar o meu temo, a denunciar a todas as instâncias que me esteja ao alcance, revistar e jornais de renome, instituições de protecção da natureza, vou enviar a todos os operadores turísticos,para as sedes uma exposição, não vou deixar que seja fácil, juro e garanto que o caminho das ginjas vai trazer dissabores a quem insistir na construção.