Este PS não está cá

Quando o presidente da República, defensor da medicina privada, disse que vetava a Lei de Bases da Saúde caso não englobasse as PPP, a lei ficou ferida de morte. Até aí parecia que o PS quereria honrar o legado do socialista, António Arnaut, que em sintonia com o bloquista, João Semedo redigiram uma proposta decente de Lei de Bases da Saúde. Que fez o PS perante a extravasada ameaça do presidente de classe? Começou a dobrar a cerviz e submisso, ao invés de levar esta proposta de lei em diante - capitulou. Agora, já negoceia com o representante do chorudo comércio privado da saúde, o PSD. Ao arrepio da palavra dada...

Entretanto, depois do PS ter votado a favor na AR o fim das taxas moderadoras no SNS, mais uma vez deu o dito por não dito.

O costume... Diz agora, que as taxas têm de diminuir por fases. Nesta jogada obscura e de troca-tintas, sobressai o que disse o matarruano, Carlos César, que recupera o discurso do diabo de Passos Coelho. Aquele sem forma de explicar mais um recuo do PS na questão das taxas moderadoras, usou uma verborreia diabólica: « ...tudo é fácil, tudo é barato, tínhamos um país com uma mão à frente e outra atrás e voltávamos ao tempo da bancarrota»(!). Agitar este espantalho do medo é miserável e é não ter a humildade de reconhecer que, a palavra dada pelo PS é palavra não honrada!

O PS é um caricatura...