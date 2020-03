Estaleiro fora de lei!

Em nome de vários residentes descontentes com a atividade deste estaleiro da empresa Multimade, estando a laborar impunemente, numa zona de habitações, causando um mal estar no sossego a que temos direito, esta não é uma zona industrial, já habitamos há muitos anos nesta localidade, algum tempo depois ficamos privados da nossa tranquilidade, já alertamos as entidades competentes, nomeadamente a C. Municipal, a secretaria do ordenamento do território e ambiente, mas aguardando uma resposta que nunca chega, em nome dos demais residentes denunciamos a nossa revolta.

Rui Guerra