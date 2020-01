Estádios de Futebol vs campo de batalha

Longe vão os tempos em que as famílias cumpriam religiosamente a sua ida ao fim de semana, aos estádios de futebol com crianças ao colo, idosos, grávidas, tornado um jogo de fim-de-semana como se de um passeio se tratasse.

Hoje? Acontece, mas nunca mais será como dantes. A pior batalha campal, apesar de não ser um estádio, foi na Academia de Alcochete, onde foram formados imensos jogadores internacionais, que levaram o nome de Portugal a todos os cantos do mundo. Na sequência dos maus resultados, um grupo de adeptos da juventude leonina, mas de seu nome Artilheiros de combate, invadiram aquele espaço, bateram violentamente em tudo o que mexia, sobretudo jogadores, com liderança de três marginais que se valiam do Clube para fins lucrativos e outros negócios.

Voltando ao assunto central da questão: perante a inércia dos governantes e desta tolerância desgovernada, como é possível a entrada de tochas, material pirotécnico, lazer e outros objetos lesivos, onde se encontram milhares de pessoas?

Eu, só vejo aquela pouca vergonha através da comunicação social e quando me deparo com tal desordem, descrevo-a como um autêntico campo de batalha, perante a presença de presidentes de clubes, políticos, adeptos, polícia, sabe-se lá por mais quem!

Será aquilo a verdadeira paixão de quem gosta de desporto? Da minha parte nunca. Mas há quem diga que vivemos em liberdade, democracia e que a bastonada da polícia faz parte do passado e nada de violência. Bom! Há casos e casos. Então o arremesso de tochas, cadeiras em direção às pessoas passou a ser “MIMOS” e será um prazer levar com um braseiro daqueles na cabeça e causar feridos graves e até um morto no passado, no jogo entre Benfica e Sporting?

Hoje, nada nos espanta. Às vezes até nos leva a pensar: estaremos mal? Quem não aceita este tipo de arruaceiros e combatentes da desordem no meio de gente civilizada! Está tudo louco? Quando se trata de dérbis, eleva-me a minha curiosidade e espanto, a ver milhares de adeptos a deslocarem-se para os estádios, dentro das caixas policiais, como se tratasse de gente que vão para uma guerra, perante a paciência da polícia, com alguns mais eufóricos em tronco nu, bandeiras preparadas para espancar, alcoolizados exibindo gestos de órgãos sexuais, incluindo mulheres, adolescentes, enfim, parece um filme que merecia ser realizado por Spielberg, para mais tarde recordar. BLUFF!

Mas como de pequenino se torce o pepino, esta febre começa nas camadas de formação, onde vale tudo menos estar calado e apoiar as equipas com civismo e paixão. Pais que levam o jogo a chamar os nomes feios aos árbitros, jogadores que se abeiram das linhas laterias desafiando os adeptos, chamando filhos da p....a, pais que querem substituir os treinadores, falando constantemente, dando instruções aos seus filhos, por vezes treinadores que não se conseguem conter e lá vem um vai pró ca......o, pancadaria entre pais nas bancadas devido às decisões dos árbitros e como se não bastasse, no fim de alguns jogos a pouca vergonha continua com desafios e mais desafios à pancadaria. Enfim, no fundo há quem diga: «o futebol é mesmo assim»! Lamentável.

No meio de tanta confusão, tiro o meu chapéu aos árbitros, que não lhes ligam patavina e os deixam a falar sozinhos e louvo o trabalho deles, mas que os desordeiros deviam ser proibidos de entrar nos estádios, lá isso deviam, ou então na hora de desafiar a ordem e a segurança, a polícia aquecer as costas para que se acalmassem os ânimos!