Estacionamento abusivo

Venho por este meio informar que quem vive por cima da Policlínica do Caniço, para entrar na garagem ou sair, tem que fazer marcha atrás quatro ou cinco vezes, devido a ter carros do PSD estacionados na linha amarela em frente da garagem. Mais informo de que a Polícia de Santa Cruz já foi contatada mas sem qualquer efeito. Devem ter medo do PSD, pois a situação continua enquanto que a 20 metros existe um parque de linha azul e barato os mesmos Senhores do PSD esbanjam milhares de euros dos contribuintes em canetas rafeiras, bandeiras, t-shirts rafeiras, etc, e não são capazes de pagar 20 cêntimos e param em frentre à entrada das pessoas e ninguém faz nada, mesmo chamando para polícia, eles não fazem absolutamemte nada. Assim como quem vai da Farmácia do Caniço para cima até à antiga Casa do Povo, temos sempre mais de 20 carros estacionados na linha amarela e na paragem do autocarro, o qual tem que parar em contra mão para deixar os clientes e nunca se viu uma única multa na rua do Sr. João Da Sorte. Tenho vergonha da polícia de Santa Cruz ser subordinada pelos Lordes ....

José Quintal