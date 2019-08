Eu que tão descrente tenho andado com os meus processos em Tribunal por verificar que as leis são ultrapassadas a belo prazer de quem as aplica ou devia aplicar fiquei recentemente inteirado que uma lei, aprovada em 1995, certamente para obstar a tanta corrupção que grassa pelo País.

Nunca foi aplicada porque se o fosse não havia Governantes que o quisessem ser. É interessante verificar como os politicos se alinham para justuficar que a lei não se aplica. Está tudo justificado porque até a Ministra da Justiça antes de ser empossada como tal foi quadro do Ministério Público nada diz sobre os contratos que o seu marido fez com o Estado, contratos que atingem valores superiores a um milhão de euros.

Tenho pena de João Cravinho que numa luta que diz fazer contra a corrupção esquece factos tão importantes como este. Fica por explicar como o contrato dos kits distribuidos pelas aldeias foi vendido a quem contratou por preços muito superiores aos de mercado. Está pois tudo justificado!!!!!! Eu bem pensava que me faltava qualquer coisa.